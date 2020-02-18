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Опубликованы новые подробности и рендеры Samsung Galaxy Fold 2

19.02.2020 00:02

Главный редактор ресурса XDA Developers Макс Вайнбах начал раскрывать подробности про новое поколение Galaxy Fold. Этот аппарат называют Galaxy Z Fold 2 и уже известны его главные особенности.
По данным источника, в смартфоне во внутреннем дисплее установят подэкранную камеру, а это будет первое в мире серийное решение.

Также смартфон получит 7,7-дюймовый гибкий экран и внешний дисплей Infinity V. Сам экран с внешней стороны будет увеличен в размерах, но насколько неизвестно.

Помимо этого, сообщается, что в будущем флагманском раскладном смартфоне основная камера будет такая же, как и в Galaxy S20+ с основным модулем на 12 Мп и возможностью записи в разрешении 8К, но с частотой 24 кадра в секунду.

Помимо всего этого в Galaxy Z Fold 2 будет поддержка обновленного стилуса S-Pen, который возможно будет отличаться от того, что используется в Galaxy Note10.

«Раскладушка» получит корпус, выполненный из нержавеющей стали и керамики. На основании всех этих данных дизайнер Бен Гескин создал рендерные изображения Galaxy Z Fold 2.

Напомним, Макс Вайнбах на протяжении нескольких месяцев раскрыл все характеристики и особенности серии Galaxy S20.

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