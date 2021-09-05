Samsung Galaxy F42 5G замечен на GeekBench с процессором Dimensity 700 SoC

Ожидается, что Samsung выпустит на рынок новый бюджетный смартфон 5G. Он будет называться Galaxy Wide5 и будет носить номер модели SM-E426S. Смартфон также дебютирует под названием Galaxy F42 5G на некоторых рынках. В преддверии официального открытия смартфон прошел сертификацию Geekbench, раскрывающую его основные характеристики.

Согласно порталу Geekbench, Samsung Galaxy Wide5, также известный как Galaxy F42 5G, работает на последней версии Android 11 из коробки. Он набирает 558 баллов в одноядерном и 1513 баллов в многоядерном. В листинге указано, что телефон будет оснащен SoC MediaTek Dimensity 700 в паре с 6 ГБ оперативной памяти.

Как было сказано ранее, телефон дебютирует как переименованный Galaxy F42 5G. Если предположить, что он такой же, то он будет иметь те же характеристики, что и Galaxy F42 5G. Samsung Galaxy F42 5G недавно был замечен в списке консоли Google Play .

В смартфоне установлен дисплей Infinity V с разрешением FHD +. Экран будет иметь точное разрешение 1080 x 2009 пикселей. Он имеет боковой сканер отпечатков пальцев для дополнительной безопасности. По слухам, он будет в синем цвете.