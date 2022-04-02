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Samsung Galaxy F13 появился на Geekbench с Exynos 850 SoC

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В прошлом месяце Samsung выпустила Galaxy F23 5G в Индии. Мы назвали его необычным смартфоном от компании. Сегодня еще одно устройство серии Galaxy F, получившее название Galaxy F13, было замечено на веб-сайте популярного приложения для тестирования производительности. Однако, в отличие от предыдущей модели, этот, скорее всего, будет телефоном с новым брендом.

Samsung Galaxy F13 появился на Geekbench с Exynos 850 SoC

В Geekbench появился невиданный ранее смартфон Samsung с номером модели SM-E135F . Судя по номеру модели, он будет официально называться Galaxy F13. Потому что телефоны Samsung с номерами моделей серии E имеют брендинг Galaxy F.

В любом случае, согласно списку, в телефоне будет установлен SoC Exynos 850 и загрузка Android 12. Вариант, который прошел тест, имеет 4 ГБ ОЗУ, однако может быть вариант с 6 ГБ ОЗУ.

Когда мы смотрим на эти характеристики и номер модели, мы можем ясно заметить, что грядущий Galaxy F13 звучит похоже на Galaxy A13 . Поскольку южнокорейский электронный гигант известен тем, что выпускал некоторые из своих телефонов серии Galaxy A как устройства серии Galaxy M и Galaxy F, мы не удивимся, если это произойдет с SM-E135F.

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