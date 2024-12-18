Samsung Galaxy F06: новые подробности и рендеры

Технологическое СМИ Smartprix сообщило о новом смартфоне Samsung Galaxy F06, опубликовав рендеры и ключевые характеристики устройства. Ожидается, что телефон будет представлен в пяти цветах: оранжевом, темно-зеленом, черном, синем и фиолетовом.

Дизайн Galaxy F06 будет напоминать Galaxy A36 с двойной задней камерой и новой схемой расположения вспышки. Вместо независимого кольца камеры будет использован вертикальный модуль, а задняя крышка получит градиентный эффект для улучшения текстуры.

По техническим характеристикам ожидается 6,7-дюймовый ЖК-экран HD+ с каплевидным вырезом. Основная камера составит 50 Мп в сочетании с 2-мегапиксельной вспомогательной, а фронтальная камера будет на 8 Мп. Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт, а интерфейс USB Type-C 2.0 позволит использовать слот для карт microSD.

Ожидается, что Galaxy F06 получит более долгосрочную поддержку программного обеспечения по сравнению с предыдущей моделью F05.