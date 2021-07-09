Samsung Galaxy F02s, M02s, A12 подорожали в Индии

В последние недели такие бренды, как Xiaomi, OPPO и Micromax, повысили цены на свои телефоны среднего класса в Индии. Свежая информация показывает, что даже Samsung также подняла цены на свои телефоны в стране.

Южнокорейская компания подняла цену на Galaxy F02s, Galaxy M02s и Galaxy A12 на 500 рупий. Варианты F02s, такие как 3 ГБ ОЗУ + 32 ГБ хранилища и 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ хранилища, были оценены в 8999 рупий (~ 120 долларов США) и 9 999 рупий (~ 138 долларов США) при запуске соответственно. С повышением цены на 500 рупий эти модели теперь доступны за 9 499 рупий (~ 127 долларов США) и 10 499 рупий (~ 140 долларов США) соответственно.

На момент запуска версии Galaxy M02 с 3 ГБ ОЗУ + 32 ГБ хранилища и 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ хранилища были оценены в 8999 рупий (~ 120 долларов США) и 9999 рупий (~ 138 долларов США) соответственно. После увеличения на 500 рупий эти варианты теперь оцениваются в 9 499 рупий (~ 127 долларов США) и 10 499 рупий (~ 140 долларов США) соответственно.

Модели Galaxy A12, такие как 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ хранилища и 4 ГБ ОЗУ + 128 ГБ хранилища, при запуске были оценены в 12 999 рупий (~ 179 долларов США) и 13 999 рупий (~ 187 долларов США) соответственно. Эти модели оценены в 13 499 рупий (~ 180 долларов США) и 14 499 рупий (~ 194 доллара США) соответственно.

Из связанных новостей ожидается, что Samsung анонсирует Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3 и Galaxy Watch4 в августе. Ожидается, что южнокорейская компания также вскоре выпустит смартфон Galaxy S21 FE. Вчера он был замечен с полными характеристиками и изображениями на китайском сайте сертификации, что указывает на то, что он может скоро дебютировать.

Источник — Astera.