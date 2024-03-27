Samsung Galaxy C55 получит процессор Snapdragon 7 Gen1 и 8 ГБ ОЗУ

На сайте Google Play Console появились данные о новом смартфоне Samsung Galaxy C55.

Согласно этим данным, устройство с индексом SM7450 будет оснащено процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 и 8 ГБ оперативной памяти.

Разрешение дисплея составит 2400×1080 пикселей, но нет информации о его типе и диагонали. Изображение показывает тройную камеру на задней панели и вырез для фронтальной камеры в верхней части экрана.

По сообщению Gizmochina, этот смартфон может быть эксклюзивным для китайского рынка. Пока неизвестна дата премьеры и цена устройства.