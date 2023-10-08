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Samsung Galaxy будут получать обновления прошивки на срок более 5 лет

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Samsung рассматривает увеличение срока техподдержки смартфонов

На конференции для разработчиков представитель Samsung Шин-Чул Байк заявил, что в компании обсуждается возможность продления выпуска обновлений безопасности для смартфонов серии Galaxy после 5 лет, как гарантируется сейчас.

Это может сделать программную поддержку устройств Samsung сходной с 7 годами, которые получат Pixel 8. Впрочем, речь идет не о 7 обновлениях Android, а о сочетании 5 лет их выпуска и 2 лет обновлений безопасности.

Samsung выпускает гораздо больше моделей, чем Google, поэтому затраты на обслуживание ПО масштабнее. Однако компания стремится оптимизировать процесс, чтобы обеспечить длительную поддержку.

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