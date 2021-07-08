Samsung Galaxy Buds2 все-таки может поддерживать ANC

Galaxy Buds2 являются будущими TWS компании Samsung. Они уже некоторое время в новостях. В результате мы знаем о нем почти все, включая их цену. Но теперь, совершенно неожиданно, говорят, что новая пара наушников имеет функцию, которая изначально отсутствовала.

С самого начала сообщалось, что в Samsung Galaxy Buds2 отсутствует функция ANC (активное шумоподавление). Однако фотография, опубликованная @UniverseIce, говорит о другом.

Согласно снимку экрана приложения Galaxy Wearable, опубликованному в Твиттере Ice Universe, грядущий Galaxy Buds2 может все-таки поддерживать ANC (активное шумоподавление). Макс Джамбор и @FrontTron также подтверждают то же самое, отвечая на этот твит.

Предполагается, что розничная цена Galaxy Buds2 составит около 180-200 евро в Европе и 149-169 долларов в США. Другими словами, они будут дешевле стартовой цены Galaxy Buds Pro. Следовательно, даже если они поставляются с ANC, он может быть не таким хорошим, как на модели Pro.

Согласно предыдущим отчетам, Galaxy Buds2 будет иметь дизайн, аналогичный Galaxy Buds Pro. Они будут доступны в четырех цветах: черном, белом, фиолетовом и зеленом. Наушники имеют кодовое название «ягода» и имеют номер модели SM-R177.

И последнее, но не менее важное: Galaxy Buds2 со встроенным аккумулятором на 120 мАч и зарядкой с дополнительным аккумулятором на 500 мАч, как ожидается, будет официально представлен на следующем мероприятии Samsung Galaxy Unpacked в августе.

Источник — Astera.