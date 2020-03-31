Samsung Galaxy A9 получил Android 10 с оболочкой One UI 2.0

Samsung Galaxy A9 получил обновление операционной системы и теперь владельцам смартфона аппарат доступен с Android 10 и оболочкой One UI 2.0.

Полный список изменений пока не доступен, но предполагается, что в смартфоне реализованы все возможности фирменной оболочки от Samsung.

Стоит отметить, что Galaxy A9 является первым смартфоном компании с четырьмя камерами, причем в основе смартфона лежит процессор Snapdragon 660.

В новой прошивке также есть мартовский патч безопасности. Сейчас Android 10 с One UI 2.0 для Galaxy A9 распространяется на территории Польши, а в ближайшее время ПО должно появится в других регионах.