Samsung Galaxy A80 и Galaxy A40 получили Android 11 с One UI 3.1

Samsung до Android 11 обновила смартфоны Galaxy A80 и Galaxy A40. Новую прошивку с оболочкой One UI 3.1 начали получать владельцы смартфонов, проживающие в Европе.

Для Galaxy A80 начали распространять обновление под номером A805FXXU5DUC7, а Galaxy A40 получил прошивку A405FNXXU3CUC2.

Пока обновление доступно только в Европе, и если не будет обнаружено серьезных проблем, то ее скоро начнут получать пользователи других регионов.

В обновление также содержится пакет безопасности за март 2021 года.

Напомним, One UI 3.1 получила широкие возможности по редактированию фото на смартфоне, а также автоматическую регулировку синего света и ряд других функций, которые можно встретить только на смартфонах от компании Samsung.