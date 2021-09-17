Samsung Galaxy A73 может стать первым телефоном серии A с камерой на 108 мегапикселей

Сообщается, что Samsung работает над новыми телефонами серии A к 2022 году. В недавнем отчете утверждалось, что южнокорейская компания планирует в следующем году обеспечить поддержку OIS для всей линейки Galaxy A. Южнокорейское издание сообщило, что Galaxy A73 может стать первым телефоном компании A-серии, оснащенным 108-мегапиксельной камерой.

В новом отчете The Elec утверждается, что Samsung планирует выпустить Galaxy A73 в первой половине 2022 года. Помимо 108-мегапиксельной основной камеры, он также будет поддерживать OIS.

В этом году Galaxy A73 заменит смартфон Galaxy A72 . A72 оснащен четырехкамерным блоком, который состоит из 64-мегапиксельной основной камеры с поддержкой OIS, 12-мегапиксельного сверхширокого объектива, 8-мегапиксельной телефото камеры и 5-мегапиксельной макросъемки. Для селфи у него есть 32-мегапиксельная камера.

О других характеристиках Galaxy A73 мало что известно. Скорее всего, он будет оснащен чипсетом Snapdragon 7-й серии, который может иметь 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Будем надеяться, что в ближайшие месяцы будет распространяться больше информации об A73.

Как и предшественник A72, Galaxy A73 может предложить пользователям панель AMOLED с высокой частотой обновления и большой аккумулятор с возможностью быстрой зарядки. Он может по-прежнему обеспечивать защиту от пыли и воды со степенью защиты IP67. Еще неизвестно, будет ли он предустановлен с грядущей версией One UI 4.0 и ОС Android 12.