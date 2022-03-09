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Samsung Galaxy A73 5G появился на пресс-изображении со сверхтонкими рамками

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Следующими телефонами Samsung серии A станут Galaxy A73 5G и A53 5G . Обе модели были тщательно просочились, и ожидается, что запуск состоится в ближайшее время. Теперь информатор Эван Бласс поделился пресс-снимком телефона серии A, который, как полагают, является грядущим Samsung Galaxy A73 5G.

Смартфон на изображении для прессы — предполагаемый Galaxy A73 5G. Он имеет дисплей с перфорацией и сверхтонкими рамками. По сравнению с просочившимся изображением Galaxy A53 5G, дисплей A73 5G выглядит более интуитивно понятным. Даже нижняя рамка довольно тонкая по сравнению с A53 5G.

Кроме того, за последние несколько недель Galaxy A73 5G получил несколько сертификатов. Устройство появилось на Geekbench , подтвердив наличие SoC Snapdragon 778G . Смартфон имеет 8 ГБ оперативной памяти и загружается на ОС Android 12. Его списки FCC и Bluetooth SIG подтвердили поддержку быстрой зарядки 25 Вт и поддержку Bluetooth версии 5.0. Ожидается, что он будет оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч. Устройство имеет два номера моделей: SM-A73B и SM-A73B_DS, последний из которых представляет собой вариант с двумя SIM-картами для некоторых рынков.

По слухам, смартфон может поставляться с 6,7-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. Ожидается, что он будет оснащен четырехкамерной системой с основным объективом на 108 МП, сверхширокоугольным датчиком на 12 МП, третьим объективом на 8 МП и, наконец, модулем на 2 МП. Ожидается, что основной объектив будет поддерживать оптическую стабилизацию изображения (OIS). Ожидается, что устройство будет иметь рейтинг IP67 и будет иметь 128 ГБ памяти в качестве базового варианта.

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