В ближайшее время компания Samsung официально представит свой смартфон Samsung Galaxy A55 5G. И хотя производитель еще официально не объявил о презентации, почти все его технические характеристики и дизайн раскрыты. Кроме того, стала известна и цена устройств на европейском рынке.

Samsung Galaxy A55 5G получит Exynos 1480, АКБ на 5000 мАч и ценник от 45 тыс. рублей (449 евро) за версию с 6 ГБ ОЗУ, тогда как вариант с 8 ГБ ОЗУ обойдется от 50 тыс. рублей (499 евро).

Он будет выпущен в Германии 11 марта и будет доступен в различных цветовых вариантах, включая темно-синий, голубой, белый и фиолетовый.

Уже известно, что Samsung Galaxy A55 5G будет иметь большой 6,6-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Он будет оснащен процессором Samsung Exynos 1480 и будет доступен с 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти. Варианты памяти включают 128 ГБ или 256 ГБ, а также есть слот для карт microSD для дополнительного расширения хранилища.

Телефон будет иметь мощный аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт. Система камер будет включать 50-мегапиксельный основной сенсор с оптической стабилизацией изображения, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 5-мегапиксельный макросенсор. Фронтальная камера будет иметь разрешение 32 мегапикселя.

Другие функции включают встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, два динамика для улучшенного звука и IP67-рейтинг защиты от пыли и воды. Телефон будет работать на Android 14 с программным обеспечением Samsung One UI 6.1. Он будет поддерживать Wi-Fi 6ax, Bluetooth 5.3 и NFC.