Samsung Galaxy A54 получит основную камеру на 50 Мп

В новом отчете GalaxyClub, который имеет солидный послужной список утечек, связанных с Samsung, предполагается, что грядущий Galaxy A54 будет оснащен 50-мегапиксельной основной камерой. К сожалению, в этом отчете не было предоставлено никаких других подробностей, кроме количества мегапикселей.

Во-первых, это предполагает понижение камеры, учитывая, что Galaxy A52 и A53 оснащены 64-мегапиксельными основными камерами. Но, как мы все знаем, количество мегапикселей — это еще не все, и, во всяком случае, переход на 50-мегапиксельный сенсор может сигнализировать об обновлении.

Текущий 64-мегапиксельный датчик, используемый в Galaxy A52 и A53 , не особенно большой. А политика Samsung по включению функций более высокого класса в некоторые из своих смартфонов Galaxy A может означать, что A54 будет оснащен более крупным и мощным основным датчиком на 50 МП. Устройство вполне может использовать ту же камеру, что и Galaxy S22 и S22+ , но это только наши предположения.

У Galaxy A53 есть еще около шести месяцев до окончания его жизненного цикла, поэтому мы обязательно узнаем больше об A54 по мере приближения даты выпуска.