Samsung Galaxy A52s получил сертификацию FCC

Многочисленные отчеты показали, что Samsung работает над улучшенной версией Galaxy A52, дебютировавшей ранее в этом году. Ожидается, что новое устройство выйдет на рынок под названием Galaxy A52s. Его запуск, похоже, приближается, поскольку он получил одобрение Федеральной комиссии по связи (FCC).

Список FCC для Galaxy A52s (номер модели SM-A526B) раскрыл лишь некоторые детали. В листинге указано, что устройство оснащено такими функциями подключения, как MIMO 4 × 4, диапазоны 5G n5 / n66 и NFC.

Предыдущие отчеты показали, что Galaxy A52s может стать первым смартфоном Samsung с процессором Snapdragon 778G SoC. Недавно на сайте тестирования Geekbench телефон был замечен с чипом Qualcomm, 8 ГБ оперативной памяти и ОС Android 11. Остальные его характеристики скрыты. Предполагается, что телефон может позаимствовать другие функции у Galaxy A52 5G.

Недавняя утечка показала, что Galaxy A52s будет поставляться в таких оттенках, как Awesome White, Awesome Black, Awesome Violet и Awesome Mint. Вариант устройства для хранения 128 ГБ может появиться на европейских рынках по цене 434,64 евро (~ 515 долларов США).

Напомним, Galaxy A52 5G оснащен 6,5-дюймовым дисплеем S-AMOLED, который поддерживает разрешение Full HD + и частоту обновления 120 Гц. Он имеет 32-мегапиксельную переднюю камеру, а его настройка задней камеры включает 64-мегапиксельную (основная, с поддержкой OIS) + 12-мегапиксельная (сверхширокая) + 5-мегапиксельная (макро) + 5-мегапиксельная (глубина) четырехъядерные. система камеры.

Источник — Astera.