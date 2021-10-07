Samsung Galaxy A52 получил функцию RAM Plus

Почти все популярные производители Android теперь предлагают функцию виртуальной RAM. Samsung была последней компанией, которая совсем недавно присоединилась к этой победе, запустив Galaxy A52s 5G . Южнокорейский технологический гигант называет свою реализацию RAM Plus. Эта функция сейчас внедряется в Galaxy A52.

Несколькими часами назад Samsung начала выпуск октябрьских 2021 года исправлений безопасности для Galaxy A52 . Согласно SamMobile , это обновление системы также включает функцию RAM Plus.

Следовательно, пользователи, которые обновили прошивку до последней версии, теперь имеют увеличенный объем оперативной памяти на своем устройстве. Чтобы проверить, есть ли у них эта функция, пользователям нужно будет перейти в « Настройки»> «Батарея и уход за устройством»> «Память» .

В отличие от китайских OEM-производителей, Samsung не позволяет пользователям ни отключать функцию виртуальной памяти, ни изменять ее объем. Если устройство добавляет поддержку RAM Plus, эта функция остается включенной постоянно. Кроме того, компания предлагает только дополнительные 4 ГБ оперативной памяти.

Поскольку виртуальная RAM использует внутреннюю память телефона, пользователи теряют некоторый объем памяти. Было бы лучше, если бы Samsung предоставил больше отзывов о RAM Plus, как и конкуренты.

Ожидается, что Samsung RAM Plus достигнет большего количества устройств Galaxy через обновления программного обеспечения OTA.

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