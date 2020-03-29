Samsung Galaxy A51 5G засветился на рендерных изображениях

Samsung накануне случайно раскрыла некоторые данные смартфона Galaxy A51 5G, после чего известный сетевой информатор опубликовал рендерные изображения будущей новинки.

Инсайдер Эван Бласс в соцсети опубликовал официальные изображения Galaxy A51 с 5G.

В этом смартфоне, как и в обычном Galaxy A51 установлен экран с врезанной в него фронтальной камерой, а на задней панели расположен большой блок для камер.

Отличатся Galaxy A51 5G от Galaxy A51 внешне будут узором задней крышки и рамкой, а в 5G-версии рамка будет выполнена из металла.

В основе Galaxy A51 5G будет лежать процессор Exynos 980 с графическим ускорителем Mali G76.

5G-модем в аппарате будет обеспечивать передачу данных на скорости до 2.55 Гбит/с. Оперативной памяти в аппарате будет 6 ГБ.

Сроки выхода Galaxy A51 5G пока не озвучены, но презентация устройства должна произойти в ближайшее время.