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Samsung Galaxy A51 5G засветился на рендерных изображениях

29.03.2020 21:45

Samsung накануне случайно раскрыла некоторые данные смартфона Galaxy A51 5G, после чего известный сетевой информатор опубликовал рендерные изображения будущей новинки.
Инсайдер Эван Бласс в соцсети опубликовал официальные изображения Galaxy A51 с 5G.

В этом смартфоне, как и в обычном Galaxy A51 установлен экран с врезанной в него фронтальной камерой, а на задней панели расположен большой блок для камер.

Отличатся Galaxy A51 5G от Galaxy A51 внешне будут узором задней крышки и рамкой, а в 5G-версии рамка будет выполнена из металла.

В основе Galaxy A51 5G будет лежать процессор Exynos 980 с графическим ускорителем Mali G76.

5G-модем в аппарате будет обеспечивать передачу данных на скорости до 2.55 Гбит/с. Оперативной памяти в аппарате будет 6 ГБ.

Сроки выхода Galaxy A51 5G пока не озвучены, но презентация устройства должна произойти в ближайшее время.

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