Samsung Galaxy A50 получил обновление до Android 10

Samsung Galaxy A50 получил обновление до Android 1017.03.2020 10:13
Samsung начала распространение обновления для популярного в мире смартфона Galaxy A50.
Пока обновление Android 10 для Galaxy A50 доступно на территории Южной Кореи, но в ближайшее время его начнут распространять в других странах.
Новая прошивка на смартфон приносит большое количество изменений, среди которых новый фирменный интерфейс One UI 2.0, тёмная тема, новые жесты, а также мартовский патч безопасности.
Напомним, смартфон Galaxy A50 имеет экран диагональю 6,4-дюйма, процессор Exynos 9610, минимум 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, а также батарею на 4000 мАч и NFC.
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