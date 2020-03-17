Samsung Galaxy A50 получил обновление до Android 10

Samsung начала распространение обновления для популярного в мире смартфона Galaxy A50.

Пока обновление Android 10 для Galaxy A50 доступно на территории Южной Кореи, но в ближайшее время его начнут распространять в других странах.

Новая прошивка на смартфон приносит большое количество изменений, среди которых новый фирменный интерфейс One UI 2.0, тёмная тема, новые жесты, а также мартовский патч безопасности.

Напомним, смартфон Galaxy A50 имеет экран диагональю 6,4-дюйма, процессор Exynos 9610, минимум 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, а также батарею на 4000 мАч и NFC.