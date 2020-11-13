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Samsung Galaxy A42 5G работает на чипсете Snapdragon 750G

13.11.2020 08:42

В сентябре, Samsung анонсировала Galaxy A42 5G. Несмотря на то, что компания раскрыла все характеристики телефона , название чипсета, на котором он работает, еще не подтверждено. Перед его запуском ходили слухи, что он работает на чипсете Snapdragon 690. Однако список Geekbench, появившийся после его запуска, показал, что он управляется Snapdragon 750G. Телефон теперь появился в консоли Google Play с некоторыми из его основных характеристик, включая чипсет.

Как видно на скриншоте, процессор Qualcomm, который используется в Galaxy A42 5G, упоминается в номере модели SM7225. Это подтверждает, что устройство управляется чипсетом Snapdragon 750G . Xiaomi Mi 10T Lite и Motorola Moto G 5G являются только другие телефоны , которые показывают чип SD750G.

Samsung Galaxy A42 5G работает на чипсете Snapdragon 750G

Galaxy A42 5G доступен в Европе по цене 349 фунтов стерлингов (около 35 тысяч рублей). Он доступен в цветах Prism Dot Black, White и Grey.

Samsung Galaxy А42 5G имеет 6,6-дюймовый S-AMOLED — дисплей , который обеспечивает с высокой четкостью + разрешением 720 х 1600 пикселей и 20: 9. Датчик отпечатков пальцев встроен под дисплей телефона. Чип SD750G поддерживает до 8 ГБ оперативной памяти. В телефоне есть внутренняя память объемом 128 ГБ и слот для карт памяти microSD для дополнительной памяти.

Samsung Galaxy A42 5G работает на чипсете Snapdragon 750G

Galaxy A42 5G имеет 20-мегапиксельную переднюю камеру и настройку задней камеры, которая включает 48-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельный сверхширокий объектив, 5-мегапиксельный макрообъектив и 2-мегапиксельный датчик глубины. Аккумулятор емкостью 5000 мАч в A42 5G сочетается с зарядкой 15 Вт.

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