Samsung Galaxy A41 получил защиту от воды и процессор MediaTek

Компания Samsung рассекретила смартфон Galaxy A41, который отличается от предшественника увеличенным экраном и наличием процессора MediaTek.

Этот аппарат стал первым в линейке А, получившим MediaTek Helio P65/ Helio G70.

Диагональ экрана модели составляет 6,1 дюйма, а выполнен он по технологии Super AMOLED и имеет разрешение Full HD+.

На рынок Samsung Galaxy A41 выйдет в версии с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Для селфи будет предложена 25-мегапиксельная камера, тогда как в основной будут модули на 48, 8 и 5 Мп.

За автономную работу устройства будет отвечать батарея на 3 500 мАч с поддержкой 15-ватной зарядки.

Кроме этого, Samsung Galaxy A41 неожиданно получил защиту от влаги и пыли, тогда как у предшественника ее не было.

О стоимости новинки будет объявлено накануне старта продаж, который состоится в июне.