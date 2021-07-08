Samsung Galaxy A20s начинает получать обновление Android 11

Ожидается, что Google выпустит стабильную версию Android 12 через пару месяцев. Однако OEM-производители еще не выпустили стабильное обновление Android 11 для своих старых и бюджетных устройств. Даже Samsung с ее ресурсами еще не завершила прошлогоднее развертывание Android для некоторых своих продуктов. Последний телефон южнокорейского технологического гиганта, получивший обновление до Android 11, — это Galaxy A20s.

Samsung выпустила Galaxy A20s в октябре 2019 года. Смартфон дебютировал с One UI на базе Android 9.0 Pie. В прошлом году он был обновлен до One UI 2.x на базе Android 10.

Теперь телефон начал получать обновление Android 11. Обновление в настоящее время находится в Малайзии с номером сборки A207FXXU2CUFA.

Последнее обновление системы для телефона содержит все новые функции One UI, которые поддерживаются его оборудованием. Кроме того, он также увеличивает уровень исправления безопасности до июня 2021 года.

Обновление должно быть доступно во всех регионах в ближайшие дни. Пользователи устройства могут перейти в «Настройки»> «Обновление программного обеспечения»> «Загрузить и установить», чтобы проверить, установлено ли для их устройства обновление One UI 3.1.

В Galaxy A20s Samsung не является ни правом на три поколения обновления Android, ни четыре года обновлений безопасности . Следовательно, One UI 3.1 — последнее крупное обновление программного обеспечения для этого смартфона. Но, скорее всего, какое-то время получит исправления безопасности.

Источник — Astera.