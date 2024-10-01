Главная » Новости

Samsung Galaxy A16 с шестилетней поддержкой показали на изображениях

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Инсайдеры показали рендеры новых бюджетных смартфонов Samsung Galaxy A16. Эти модели станут первыми, которые будут получать обновления в течение 6 лет.

Samsung Galaxy A16 с шестилетней поддержкой показали на изображениях

На изображениях можно увидеть Galaxy A16 5G и 4G версии. У них схожий дизайн с тройной камерой на задней панели и экраном с U-образным вырезом для фронтальной камеры. Кнопки управления расположены на правой стороне.

Цвета корпусов похожи, но у Galaxy A16 5G глянцевая задняя панель с переливающимся рисунком, тогда как у 4G модели она матовая.

Согласно слухам, смартфоны будут иметь экран 6,7 дюйма с разрешением 1080×2430 пикселей и частотой обновления 90 Гц. В зависимости от региона они могут быть оснащены чипами Dimensity 6300 или Exynos 1330, до 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор будет на 5000 мАч, а защита — по стандарту IP54.

Пока дата презентации Galaxy A16 не объявлена, но ожидается, что она пройдет в октябре.

Samsung Galaxy A16 с шестилетней поддержкой показали на изображениях Samsung Galaxy A16 с шестилетней поддержкой показали на изображениях Samsung Galaxy A16 с шестилетней поддержкой показали на изображениях Samsung Galaxy A16 с шестилетней поддержкой показали на изображениях Samsung Galaxy A16 с шестилетней поддержкой показали на изображениях

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.