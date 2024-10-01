Samsung Galaxy A16 с шестилетней поддержкой показали на изображениях

Инсайдеры показали рендеры новых бюджетных смартфонов Samsung Galaxy A16. Эти модели станут первыми, которые будут получать обновления в течение 6 лет.

На изображениях можно увидеть Galaxy A16 5G и 4G версии. У них схожий дизайн с тройной камерой на задней панели и экраном с U-образным вырезом для фронтальной камеры. Кнопки управления расположены на правой стороне.

Цвета корпусов похожи, но у Galaxy A16 5G глянцевая задняя панель с переливающимся рисунком, тогда как у 4G модели она матовая.

Согласно слухам, смартфоны будут иметь экран 6,7 дюйма с разрешением 1080×2430 пикселей и частотой обновления 90 Гц. В зависимости от региона они могут быть оснащены чипами Dimensity 6300 или Exynos 1330, до 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор будет на 5000 мАч, а защита — по стандарту IP54.

Пока дата презентации Galaxy A16 не объявлена, но ожидается, что она пройдет в октябре.