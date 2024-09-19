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Samsung Galaxy A16 получит поддержку обновлений до 2030 года

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Смартфон Samsung Galaxy A16 еще не был официально анонсирован, но инсайдеры уже поделились интересными подробностями о нем. Одной из ключевых особенностей новинки станет длительный срок программной поддержки, который составит целых шесть лет.

Samsung Galaxy A16 получит поддержку обновлений до 2030 года

По информации портала Android Headlines, Galaxy A16 будет получать обновления прошивки и патчи безопасности до 2030 года. Это довольно редкое явление для бюджетных смартфонов, где подобный срок поддержки встречается нечасто.

Пока характеристики устройства остаются неизвестными, но предполагается, что оно будет оснащено процессором Dimensity 6300 или Exynos 1330, в зависимости от региона. Также ожидается наличие AMOLED-дисплея с разрешением 1080p и частотой обновления 90 Гц, а корпус будет защищен по стандарту IP54.

Анонс Samsung Galaxy A16 планируется до конца сентября этого года, и многие пользователи с нетерпением ждут выхода этой новинки.

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