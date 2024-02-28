Samsung Galaxy A15 5G получил более дешевую модификацию

В декабре 2023 года в Индии компания Samsung представила Galaxy A15 5G, на момент выхода устройства на рынок, предлагалось только две версии – 8/128 ГБ и 8/256 ГБ памяти.

Теперь южнокорейская компания представила новую версию Galaxy A15 5G, она является более доступным вариантом, так как в смартфоне установлено 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Стоимость такой конфигурации составляет 17 999 рупий, что в пересчете составляет почти 20 тыс. рублей.

Смартфон уже доступен на официальном веб-сайте Samsung, а также на платформах Amazon, Flipkart и во многих розничных магазинах по всей стране. Устройство доступно в черном, светло-голубом и синем цветовых вариантах.

Новая версия Galaxy A15 5G имеет такие же характеристики, как и предыдущие две конфигурации. Galaxy A15 5G оснащен 6,5-дюймовым sAMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. В верхней части дисплея расположен каплевидный вырез под фронтальную камеру. В качестве основной камеры используется 50-мегапиксельный сенсор, также имеются сверхширокоугольный объектив 5 Мп и объектив глубины 2 Мп.

Samsung Galaxy A15 5G оснащен процессором MediaTek Dimensity 6100+ и аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт.