В коробке со смартфоном Samsung Galaxy A13 4G не будет комплектной зарядки

Samsung решил не комплектовать блоком питания свои дешевые смартфоны.

Samsung Galaxy A13 4G поступил в продажу по цене 190 долларов, и как оказалось, этот аппарат продается без блока питания.

Ранее корейская компания исключила из комплектации зарядку в Galaxy A53 5G и Galaxy A33 5G, при этом в прошлом году у этой серии в коробке был блок питания.

Напомним, Samsung Galaxy A13 4G получил процессор Exynos 850, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти.

Дисплей в смартфоне диагональю 6,6-дюйма получил разрешение 1080 x 2408 пикселей, частота обновление матрицы составляет 60 Гц.

На задней панели бюджетного аппарата находится 50 Мп основная камера, которую дополнили 5 Мп датчиком со сверхширокоугольной оптикой и двумя 2 Мп датчиками.

С лицевой стороны находится 8 Мп камера. Питание Galaxy A13 4G осуществляется аккумулятором 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт.