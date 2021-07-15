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Samsung Galaxy A12s может стать вариантом Exynos 850 Galaxy A12

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Недавно телефон Samsung с номером модели SM-A127F/SM-A127M был замечен на сайте сертификации Bluetooth SIG и сайте поддержки Samsung на Филиппинах. Недавняя утечка утверждала, что он дебютирует в качестве нового чипсета варианта Galaxy A12. Существующий A12 оснащен чипом Helio P35, но ожидается, что его новый вариант будет оснащен Exynos 850 SoC от Samsung. Свежие данные из Google Play Console и списка поддерживаемых устройств Google предполагают, что устройство может дебютировать как Galaxy A12s.

Номер модели существующего Galaxy A12 — SM-A125F. В списке поддерживаемых Google устройств телефон SM-A127F/M упоминается с маркетинговым названием Galaxy A12, и они указаны как «a12s» в столбце устройства. Поскольку южнокорейская компания уже продает телефон с названием Galaxy A12, вполне вероятно, что грядущее устройство можно будет назвать Galaxy A12s.

Samsung Galaxy A12s может стать вариантом Exynos 850 Galaxy A12

Список Google Play Console для Galaxy A12s показывает, что он оснащен дисплеем с поддержкой разрешения HD и чипсетом Exynos 850. Soc оснащен 3 ГБ оперативной памяти и работает под управлением ОС Android 11. В листинге также упоминается, что у него есть сканер отпечатков пальцев. Возможно, он мог быть интегрирован с кнопкой включения устройства.

Samsung Galaxy A12s может стать вариантом Exynos 850 Galaxy A12

Остальные подробности о Galaxy A12s пока не известны. Поскольку страница поддержки устройства активна и появилась в консоли Google Play, она, вероятно, станет официальной в конце этого месяца или в начале августа.

Источник — Astera.

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