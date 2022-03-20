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Samsung Galaxy A12 стал самым продаваемым телефоном в 2021 году

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Сообщается, что этот бюджетный смартфон Samsung превзошел iPhone от Apple и стал самым продаваемым смартфоном в 2021 году. Удивительно, но речь идет о Samsung Galaxy A12 . Устройство, дебютировавшее в конце 2020 года, возглавило список самых продаваемых телефонов с цифрой более 50 миллионов единиц.

Согласно отчету Omdia за 2021 год, Samsung Galaxy A12 является самым продаваемым телефоном. Сообщается, что Samsung отгрузила 51,8 миллиона единиц устройства и приобрела второе по величине устройство — Apple iPhone 12 . Интересно, что цена продажи iPhone 12 в пять раз выше, чем у Galaxy A12. Средняя цена продажи Galaxy A12 составляет 160 долларов по сравнению с 851 долларом за iPhone 12.

Samsung Galaxy A12 стал самым продаваемым телефоном в 2021 году

Говоря об iPhone 12, в 2021 году было продано 41,7 миллиона единиц телефона. Следующим идет его преемник, iPhone 13 , продано 34,9 миллиона единиц. iPhone 11 занимает четвертое место с 33,6 миллионами проданных единиц.

После трех флагманов пятое место занял телефон начального уровня Redmi 9A . Это самый дешевый из самых продаваемых телефонов в этом списке со средней продажной ценой 78 долларов. Затем идут iPhone 12 Pro Max , iPhone 13 Pro Max , iPhone 12 Pro и iPhone 13 Pro . Наконец, 10-й телефон в списке Omdia — Samsung Galaxy A02 , опять же устройство начального уровня.

Примечательно, что самым дорогим телефоном, поставляемым согласно списку, является iPhone 13 Pro Max. Как было сказано ранее, Redmi 9A является самым дешевым.

Samsung Galaxy A12 стал самым продаваемым телефоном в 2021 году

Первое место Samsung в этом списке показывает, что бюджетные телефоны A-серии довольно популярны. С 2019 года компания сосредоточилась на серии A, а не на серии J, и с тех пор доля рынка серии A, похоже, неуклонно росла. Тем не менее, мы ожидаем увидеть больше телефонов серии A в таких отчетах, поскольку Samsung продолжает концентрироваться на среднем и бюджетном сегментах во всем мире.

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