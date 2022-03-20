Samsung Galaxy A12 стал самым продаваемым телефоном в 2021 году

Сообщается, что этот бюджетный смартфон Samsung превзошел iPhone от Apple и стал самым продаваемым смартфоном в 2021 году. Удивительно, но речь идет о Samsung Galaxy A12 . Устройство, дебютировавшее в конце 2020 года, возглавило список самых продаваемых телефонов с цифрой более 50 миллионов единиц.

Согласно отчету Omdia за 2021 год, Samsung Galaxy A12 является самым продаваемым телефоном. Сообщается, что Samsung отгрузила 51,8 миллиона единиц устройства и приобрела второе по величине устройство — Apple iPhone 12 . Интересно, что цена продажи iPhone 12 в пять раз выше, чем у Galaxy A12. Средняя цена продажи Galaxy A12 составляет 160 долларов по сравнению с 851 долларом за iPhone 12.

Говоря об iPhone 12, в 2021 году было продано 41,7 миллиона единиц телефона. Следующим идет его преемник, iPhone 13 , продано 34,9 миллиона единиц. iPhone 11 занимает четвертое место с 33,6 миллионами проданных единиц.

После трех флагманов пятое место занял телефон начального уровня Redmi 9A . Это самый дешевый из самых продаваемых телефонов в этом списке со средней продажной ценой 78 долларов. Затем идут iPhone 12 Pro Max , iPhone 13 Pro Max , iPhone 12 Pro и iPhone 13 Pro . Наконец, 10-й телефон в списке Omdia — Samsung Galaxy A02 , опять же устройство начального уровня.

Примечательно, что самым дорогим телефоном, поставляемым согласно списку, является iPhone 13 Pro Max. Как было сказано ранее, Redmi 9A является самым дешевым.

Первое место Samsung в этом списке показывает, что бюджетные телефоны A-серии довольно популярны. С 2019 года компания сосредоточилась на серии A, а не на серии J, и с тех пор доля рынка серии A, похоже, неуклонно росла. Тем не менее, мы ожидаем увидеть больше телефонов серии A в таких отчетах, поскольку Samsung продолжает концентрироваться на среднем и бюджетном сегментах во всем мире.