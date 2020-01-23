Samsung Galaxy A11 с тройной камерой рассекречен ведомством FCC

На сайте ведомства FCC была опубликована информация про новый корейский смартфон с тройной камерой.

Федеральная комиссия по связи раскрыла данные про бюджетный смартфон Galaxy A11, и судя по опубликованному эскизу, в смартфоне будет установлена тройная основная камера, а также классический сканер отпечатка пальца на задней панели.

На боковой грани размещена кнопка громкости и питания. В описании к смартфону упоминается батарея на 4000 мАч и операционная система Android 10.

Памяти в Galaxy A11 будет 64 ГБ. Предположительно диагональ экрана составит 6-дюймов. Samsung Galaxy A11 должны представить в первом квартале 2020 года.