Samsung Galaxy A03s стал официальным в Индии

Корейский технологический гигант Samsung официально объявил о своем последнем бюджетном предложении в рамках серии Galaxy A. Samsung Galaxy A03s, как называется телефон, довольно долго фигурировал в новостях, неоднократно поднимая слухи.

Galaxy A03s оснащен 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем Infinity V с разрешением HD + 1560 × 720 пикселей. Устройство оснащено процессором Octa-Core MediaTek Helio P35 в паре с 4 ГБ оперативной памяти на самой верхней модели, которая также имеет 64 ГБ встроенной памяти. Существует второй вариант памяти с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ для хранения. Хранилище можно расширить до 1 ТБ с помощью карты micro SD.

Бюджетное устройство оснащено тройной камерой на задней панели, включающей 13-мегапиксельную основную камеру, а также 2-мегапиксельную глубину и 2-мегапиксельные датчики макросъемки. Спереди находится 5-мегапиксельная фронтальная камера для селфи.

Galaxy A03s работает на базе Android 11 One UI 3.1 Core. Он также оснащен боковым датчиком отпечатков пальцев и скрывает под капотом гигантский аккумулятор емкостью 5000 мАч, который заряжается через порт USB-C. В телефоне также есть 3,5-мм аудиоразъем, FM-радио, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 5 и GPS + ГЛОНАСС.

Источник — Astera.