Samsung Galaxy A03s сертифицирован FCC

Недавние отчеты показали, что Samsung работает над смартфоном Galaxy A03s. Его появление может быть не за горами, так как его заметили в Bluetooth SIG, Бюро индийских стандартов и Geekbench. Свежая информация показывает, что Galaxy A03s получил одобрение Федеральной комиссии по связи, что указывает на то, что его запуск может быть неизбежен.

Номер модели батареи, которая питает Galaxy A03s, — HQ-50S, что показывает список FCC. Сертификат TUV подтверждает, что аккумулятор устройства имеет типичное значение 5000 мАч. В списке FCC нет информации о других основных характеристиках телефона.

Предыдущие отчеты показали, что Galaxy A03s может иметь 6,5-дюймовую ЖК-панель IPS с разрешением HD +. В вырезе дисплея, скорее всего, будет размещаться мегапиксельная селфи-камера. Его основная камера может включать в себя 13-мегапиксельную основную камеру, 2-мегапиксельную макро-камеру и 2-мегапиксельный вспомогательный объектив глубины.

Список Galaxy A03s в Geekbench показал, что он может поставляться с процессором Helio G35. Телефон предложит пользователям 4 ГБ оперативной памяти и до 64 ГБ памяти. Он будет поставляться с предустановленной ОС Android 11 и One UI.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч в A03s может поддерживать зарядку мощностью 15 Вт. В целях безопасности он, вероятно, будет оснащен боковым сканером отпечатков пальцев. Он появится как преемник прошлогоднего Galaxy A02s, который работал на чипе Helio P35 и не имел сканера отпечатков пальцев. В остальном характеристики обоих телефонов кажутся идентичными.

Источник — Astera.