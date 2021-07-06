Samsung Galaxy A03s с Helio G35 замечен на Geekbench

Samsung Galaxy A03s появился на Geekbench с некоторыми из ключевых деталей смартфона. Листинг предполагает, что компания могла бы провести внутреннее тестирование своей производительности до своего официального объявления. Ходят слухи, что он может стать официальным в конце этого месяца.

В мае известный аналитик поделился рендерами Galaxy A03s в CAD. Ранее на этой неделе телефон был замечен на платформах сертификации, таких как Bluetooth SIG и Бюро индийских стандартов. Сертификация Bluetooth подтвердила, что SM-A037F поступит на рынок как Galaxy A03s. И вот SM-A037F появился на Geekbench.

Список Geekbench показывает, что Galaxy A03s работает на восьмиядерном чипе MediaTek MT6765V/WB с базовой частотой 2,30 ГГц. По номеру модели чипа понятно, что в телефоне используется чип Helio G35.

В листинге также указано, что Galaxy A03s имеет 4 ГБ оперативной памяти и работает под управлением ОС Android 11. В одноядерных и многоядерных тестах Geekbench телефон набрал 163 и 847 баллов соответственно.

Предыдущие отчеты показали, что Galaxy A03ss будет оснащен 6,5-дюймовой ЖК-панелью IPS с каплевидным вырезом. Дисплей, вероятно, будет поддерживать разрешение HD+. Для съемки селфи в нем, вероятно, будет 5-мегапиксельная фронтальная камера.

Смартфон может поставляться с тремя камерами, включающей 13-мегапиксельную основную камеру, 2-мегапиксельный датчик глубины и 2-мегапиксельный макрообъектив. О емкости аккумулятора A03s нет ни слова. Вероятно, он сохранит аккумулятор емкостью 5000 мАч, который был доступен в предшественнике Galaxy A02s . Рендеринг телефона показал, что он будет оснащен боковым сканером отпечатков пальцев. Напомним, в предыдущей модели отсутствовал дактилоскопический датчик.

Источник — Astera.