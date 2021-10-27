Samsung Galaxy A03 внесен в список на сайте Samsung в Индии и России

Ранее в этом месяце Samsung Galaxy A03 прошел сертификацию Wi-Fi Alliance, намекнув на скорый запуск. Теперь устройство попало на официальные страницы Samsung, подтвердив свое существование.

Samsung Galaxy A03 появился на сайтах Samsung в Индии и Samsung в России . В преддверии официальных анонсов компания уже создала лендинг. На целевой странице указан номер модели SM-A032F / DS. DS предполагает, что это будет смартфон с двумя SIM-картами.

К сожалению, на посадке ничего кроме номера модели не обнаружено. Хотя здесь нечему учиться, список подтверждает, что телефон может быть запущен раньше, чем ожидалось. Мы можем ожидать, что телефон станет официальным в ближайшие недели.

Характеристики Samsung Galaxy A03 (по слухам)

Samsung Galaxy A03 будет оснащен чипсетом UNISOC SC9863A и 2 ГБ оперативной памяти. Ожидается, что смартфон будет иметь 32 ГБ встроенной памяти с поддержкой слота для карт microSD.

Согласно списку FCC , в телефоне установлена ​​батарея емкостью 5000 мАч и может быть поддержана быстрая зарядка. Он работает на Android 11 из коробки с OneUI от Samsung наверху.

Помимо этого, другие характеристики телефона еще предстоит изучить. Мы ожидаем, что у него будет 6,5-дюймовый экран с разрешением HD +. Он может иметь систему с тремя камерами 13MP + 2MP + 2MP сзади и одну камеру спереди. Ожидается, что 4G будет оснащен портом USB Type-C внизу и разъемом для наушников 3,5 мм для аудио.