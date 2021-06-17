Samsung представила Galaxy A02 в конце января. Но устройство не было запущено в Индии. Вместо этого в регионе появилась обновленная версия этого телефона под названием Galaxy M02. Теперь, спустя почти пять месяцев после того, как телефон стал официальным, в Интернете появилась информация о его запуске в Индии.

Версия, запускаемая в Индии, имеет тот же набор характеристик, что и модель, продаваемая в других странах. Но, к сожалению, дата его запуска, а также цена пока остаются загадкой.

Что касается технических характеристик, Galaxy A02 оснащен 6,5-дюймовым дисплеем HD + Infinity-V (LCD), SoC MediaTek MT6739W7 и до 3 ГБ оперативной памяти/64 ГБ встроенной памяти (в зависимости от региона).

Телефон оснащен двумя задними камерами 13MP (широкоугольный) + 2 (макро), 5-мегапиксельной селфи-камерой, слотом для карт MicroSD, разъемом для наушников 3,5 мм и портом MicroUSB. Несмотря на выпуск в 2021 году, он работает под управлением One UI Core 2.x на базе Android 10. Он оснащен батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой стандартной зарядки 10 Вт,

И последнее, но не менее важное: Samsung Galaxy A02 выпускается в четырех цветах (в зависимости от региона), а именно: черный джинсовый, серый джинсовый, синий и красный.

Источник — Astera.