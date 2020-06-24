Samsung Galaxy A01 Core засветился базе данных регулятора

Компания Samsung скоро представит на рынке свой новый бюджетный смартфон.

Этот аппарат уже появился в базе Google Play Console, где также было изображение новинки и указали некоторые ее характеристики.

Аппарат начального уровня с названием Samsung Galaxy A01 Core, как указано в базе, будет работать на процессоре MediaTek MT6379WW.

Объём оперативной памяти в модели начального уровня составит 1 ГБ, а работать она будет под управлением Android 10 Go.

Какая диагональ экрана окажется в смартфоне не указано, но имеется информация о его разрешении – 720 х 1480 пикселей. Другие данные пока не раскрываются.

Предположительно аппарат будет представлен в ближайшее время.