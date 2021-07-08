Exynos 2200 окажется очень мощным процессором, ведь он по графике превзойдет даже Apple A15, но проиграет ему в общей вычислительной системе.

Источник сообщает, что новый корейский чип по производительности будет даже мощнее чем Snapdragon 895.

Точных данных про Exynos 2200 пока не раскрывают, и пока известно, что в нем графическое ядро будет AMD Radeon.

Snapdragon 895 получит кластерную архитектуру 1 + 3 + 2 + 2, из которых самым мощным будет ядро Kryo 780 на основе Cortex-X2, а энергоэффективным — Kryo 780 на основе Cortex-510 с разной частотой.

По предварительным тестам Snapdragon 895 в GeekBench 5 на 10% мощнее Snapdragon 888, а в AnTuTu на 20%.

Exynos 2200 будет лежать в основе флагманской серии смартфонов Galaxy S22, а также ряде других аппаратов от компании Samsung.