Samsung еще до презентации «урезала» возможности камеры Galaxy S20

За последнюю неделю от XDA Developers поступило немало данных про серию смартфонов Samsung Galaxy S20.

Сегодня «АСТЕРА» писала, что Samsung Galaxy S20 Ultra получит корпус из нержавеющей стали. Теперь стали известны новые подробности про Galaxy S20.

Итак, ранее сообщалось, что этот аппарат получит возможность записывать видео в разрешении 8К при 30 кадров в секунду.

Теперь главный редактор известного ресурса XDA Developers Макс Вайнбах написал, что компания решила изменить параметры записи в высоком разрешении.

Финальная версия приложения «камера» для смартфона Galaxy S20 позволит записывать 8К видео с максимальной скоростью 24 кадра в секунду.

Напомним, презентация флагманской линейки смартфонов Samsung Galaxy S20 состоится 1 февраля.