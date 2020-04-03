Samsung Electronics стремится создать собственное гибкое стекло

Samsung Electronics решила сама разработать гибкое стекло для раскладных смартфонов.

Для этого корейская компания не стала привлекать свою дочернюю компанию Samsung Display, которая теперь считает полностью независимой структурой.

Напомним, Samsung Display занимает разработкой и производством экранов, а вот Samsung Electronics отвечает за разработку разных устройств, включая бытовую технику.

Сейчас Samsung Display занимается выпуском гибких экранов для раскладного смартфона Galaxy Z Flip, причем в этом аппарате установлено инновационное гибкое стекло, разработкой которого занимались специалисты корпорации Dowoo Insys.

Теперь Samsung намерена создать собственное гибкое стекло, а это позволит снизить конечную стоимость раскладных смартфонов и увеличить конкуренцию на рынке раскладных аппаратов.