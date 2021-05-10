Samsung Electronics снизил цены на смартфоны серии Galaxy Note

Samsung решил напомнить о своей флагманской серии смартфонов со встроенным стилусом. Для этого производитель начал снижать цены на серию смартфонов Galaxy Note.

Источник отметил, что снижение цены на серию Galaxy Note больше связано не с низкими продажами, а с отсутствием новых моделей.

К тому же в текущем году не будет выпущена новая версия Galaxy Note, которую должны представить в 2022 году.

Ранее вовсе сообщали, что Samsung прекратит выпуск Galaxy Note, но компания опровергла эту информацию отметив, что серия будет полностью переосмыслена и снова появится в 2022 году.