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Samsung Electronics может стать производителем Apple Silicon

13.11.2020 08:43

Apple уже анонсировала свой новый чипсет M1 как часть Apple Silicon, и с этим официально начала процесс перехода от Intel к собственным чипсетам для устройств Mac. Похоже, этот шаг может помочь и Samsung Electronics.

Согласно отчету, полученному через BusinessKorea, существует большая вероятность того, что южнокорейский гигант Samsung Electronics может стать производителем чипсета M1. Если это окажется правдой, то примерно через пять лет Samsung будет производить чипсеты для Apple.

В настоящее время микросхемы M1 производятся компанией Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ( TSMC ). Но поскольку компания испытывает трудности с удовлетворением спроса на объем заказов на время, Apple может передать часть заказов Samsung.

Примечательно, что недавно выпущенный чипсет M1 изготовлен с использованием 5-нм техпроцесса, а TSMC и Samsung — единственные две компании в мире, которые на данный момент имеют возможность производить 5-нм чипы.

В наборе микросхем M1 пакеты ошеломляющие 16 миллиардов транзисторов, что значительно выше, чем 11,8 млрд, используемом в iPhone 12 по A14 Bionic. Ядро ЦП имеет восьмиъядерную структуру, которая включает четыре высокопроизводительных ядра для тяжелых работ и четыре высокоэффективных ядра для низкоприоритетных задач.

Он также имеет специальную схему для обработки графики и искусственного интеллекта. Микросхемы памяти также размещены в одном корпусе с процессором, что должно повысить скорость.

Компания Apple утверждает, что устройства Mac на чипсете M1 от Apple Silicon в три с половиной раза быстрее, чем предыдущие модели на базе Intel . По данным Apple, скорость графики также в пять раз выше.

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