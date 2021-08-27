Samsung Electronics может поднять цены аналогично TSMC

Ожидается, что Samsung Electronics поднимет цены на свои изделия аналогично недавнему подорожанию TSMC. Эта новость появилась, когда недавний всплеск спроса превысил предложение и огромные инвестиции, необходимые для того, чтобы не отставать от роста производства.

Согласно отчету KedGlobal, крупные литейные предприятия повышают цены из-за значительного спроса, который снижает прибыльность, поскольку для расширения существующих производственных мощностей требуется большая сумма инвестиций. Так недавно TSMC, крупнейший в мире производитель микросхем по контракту, решила повысить цены на свою продукцию примерно на 20 процентов, согласно местным отчетам. Точно так же третий по величине литейный завод, UMC, также планирует поднять цены в сентябре, ноябре и даже в начале следующего года.

Тайваньские производители микросхем уже повысили цены примерно на 10–20 процентов в первой половине этого года. И теперь похоже, что южнокорейский технологический гигант также планирует последовать этому примеру. Вице-президент крупнейшего в мире производителя микросхем памяти Сух Бён Хун добавил, что «мы будем рационализировать цены на литейные производства» после того, как компания объявила о своих доходах во втором квартале этого года. Кроме того, бренд также ожидал, что выручка от литейного подразделения в этом году вырастет более чем на 20 процентов.

Профессор Сеульского национального университета Джэён Сон ожидает повышения цен в четвертом квартале этого года. Сонг также добавил, что «производственная линия Samsung настолько заполнена, что она передала на аутсорсинг производство некоторых процессоров приложений для Galaxy». Промышленность ожидает, что эти цены останутся высокими до тех пор, пока основные литейные предприятия не завершат запланированное расширение производственных мощностей, которое началось из-за огромного спроса.

Источник — Astera.