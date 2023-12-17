Samsung дополнит свой Galaxy S24 функцией поиска при выключенном смартфоне

Инсайдер Ice Universe сообщил о новой функции Samsung One UI 6.1, которая будет доступна на смартфонах Galaxy S24.

Эта функция позволит пользователям находить потерянные или украденные смартфоны, даже если они отключены от сети.

По описанию, когда смартфон Galaxy S24 будет отключен от сети, его местоположение будет определяться с помощью других устройств Galaxy, таких, как смартфоны, планшеты и умные часы, которые находятся поблизости. Более подробной информации о технологии пока нет.

Ice Universe является известным источником информации о новинках в мире смартфонов. Он ранее сообщал о тренде на смартфоны с экранами-водопадами, о челке в iPhone X, о новом дизайне iPhone 14 и о 200-мегапиксельном датчике изображения Samsung. У него есть источники в отделе исследований и разработок Samsung, которые предоставляют ему эксклюзивную информацию о предстоящих новинках.