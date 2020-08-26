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Samsung добавил в смартфоны серии Galaxy функцию поиска пропавших аппаратов

26.08.2020 12:25

Samsung решила пойти по пути Apple и обновила свое приложение Find My Mobile с автономной поддержкой, чтобы телефоны Galaxy могли обнаруживаться другими устройствами Galaxy, даже если потерянный телефон не подключен к сети.

Обновление функции «Найти мой мобильный» было замечено Максом Вайнбахом из XDA Developer и, по-видимому, появилось в последние пару дней. Обновленное приложение Find My Mobile работает с помощью устройства Galaxy для сканирования области на предмет других потерянных гаджетов Galaxy. Неясно, как именно он это делает, но, вероятно, он может искать MAC-адреса, связанные с Bluetooth-соединением потерянного устройства, чтобы найти устройство или использовать технологию ближней связи для обнаружения близлежащих устройств Galaxy.

Samsung добавил в смартфоны серии Galaxy функцию поиска пропавших аппаратов

Эта функция, которую iPhone и iPad уже давно используют, с приложением Find My iPhone / iPad, которое устанавливается на устройства по умолчанию, для поиска устройств, даже если у них нет сетевого подключения.

Конечно, функция автономного определения местоположения Samsung и Apple требует, чтобы люди находились в тех местах, где они потеряли свой телефон. В приложении Find my Mobile также есть новая функция, которая позволяет пользователям «шифровать данные о местоположении в автономном режиме». Возможно, это дополнительный уровень безопасности, позволяющий держать данные о местоположении устройства заблокированными и вдали от устройств, которые могут не искать их напрямую.

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