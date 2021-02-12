Samsung до Android 11 обновила три модели смартфонов линеек Galaxy A и Galaxy M

Samsung одна из компаний, которая длительное время обновляет свои смартфоны, а также выпускает для них патчи безопасности и разные исправления.

Недавно корейский производитель выпустил обновление операционной системы для Galaxy A51 5G, Galaxy A71 5G и Galaxy M30s.

Эти смартфоны получили актуальную версию Android и фирменную оболочку One UI 3.0.

В обновление также содержится патч безопасности за 2021 год.

Напомним, недавно Android 11 с новой фирменной оболочкой One UI 3.0 получил популярный смартфон Galaxy A51 4G.

В первом квартале Samsung намерена обновить и другие модели смартфонов, а также представить новые недорогие 5G аппараты.