Samsung для Galaxy S25 запустил виртуального помощника Visual AI

Samsung анонсировала новую функцию искусственного интеллекта Visual AI для телефонов Galaxy S25.

Эта функция позволяет пользователям вести визуальные чаты с искусственным интеллектом бесплатно, но возможно в будущем корейский производитель потребует за нее отдельную плату. Visual AI стал доступен для пользователей с 7 апреля 2025 года.

Чтобы начать использовать Visual AI, нужно боковой кнопкой запустить Gemini, после навести камеру на предмет и поинтересоваться у помощника AI о том, что видите.

Например, можно получить советы по выбору одежды, и Gemini предложит, как лучше сочетать вещи.

Gemini также может видеть экран в реальном времени, что позволяет делиться экраном во время онлайн-шопинга и получать персонализированные советы. Эта функция делает общение с AI более удобным и эффективным.

По словам представителя Samsung, это важный шаг к улучшению функциональности телефонов. Кроме того, пользователи Galaxy S24 и складных устройств 6-го поколения могут обновить свою систему до One UI 7.

Источник: gizmochina