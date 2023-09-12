Samsung делает почти все заказы Apple на iPhone 15 с OLED-дисплеями

Вероятно, в текущем году Samsung получила контроль над поставками дисплеев для iPhone 15, после того как компания BOE из Китая не получила одобрение от Apple на массовое производство необходимых OLED-панелей. BOE планировала поставлять OLED-дисплеи для стандартных моделей «iPhone 15» и более крупных «iPhone 15 Plus», но столкнулась с проблемами светопропускания в части OLED-дисплея, где располагаются вырезы для камеры TrueDepth и Face ID.

В итоге, Apple отказалась от заказа, и BOE потеряла возможность стать одним из основных поставщиков. Согласно корейскому изданию ETNews, сумма, предназначенная для BOE, была перенаправлена в Samsung Display. LG Display, которая поставляет OLED-панели для моделей iPhone 15 Pro, получила одобрение только для «iPhone 15 Pro», в то время как одобрение для «iPhone 15 Pro Max» ожидается в этом месяце.

Таким образом, Samsung остается единственным поставщиком OLED-панелей для всех четырех моделей iPhone 15, и объем производства существенно превысил первоначальные планы. В связи с этим Samsung увеличил заказы на сопутствующие материалы и детали, увеличив их на 20% в сентябре и октябре по сравнению с августом.

Samsung поставляет панели на тонкопленочных транзисторах (TFT) из низкотемпературного поликристаллического кремния (LTPS) для стандартных моделей iPhone 15 и iPhone 15 Plus, предполагая, что эти устройства не поддержат функции ProMotion и всегда включенного дисплея, доступные в моделях Pro. Модели iPhone 15 Pro‌ и iPhone 15 Pro‌ Max используют низкотемпературные поликристаллические (LTPO) TFT OLED-панели, поддерживающие ProMotion и частоту обновления вплоть до 120 Гц.