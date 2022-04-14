Samsung будет продавать переработанные детали для ремонта телефонов и планшетов

Ранее в этом месяце Samsung объединилась с экспертами по ремонту iFixit , чтобы упростить самостоятельный ремонт своих телефонов и планшетов. Теперь в новом отчете BusinessKorea говорится, что Samsung рассматривает возможность использования переработанных деталей для ремонта.

Как мы знаем, Samsung объявила о партнерстве с iFixit, чтобы упростить ремонт своими руками для своих пользователей. Вскоре компания начнет предоставлять оригинальные детали, инструменты для ремонта и руководства по ремонту клиентам, которые хотят ремонтировать свои собственные продукты Galaxy. Через iFixit Samsung скоро начнет продавать такие детали, как дисплеи в сборе, заднее стекло и зарядные порты для Galaxy S20 , Galaxy S21 и Galaxy Tab S7+ .

В рамках программы «Самостоятельный ремонт» пользователи также смогут вернуть использованные детали в Samsung для ответственной переработки, которые южнокорейская компания может использовать повторно, поскольку, как сообщается, она рассматривает возможность введения программы переработанных деталей в первой половине. 2022 года.

В соответствии с новой программой переработанных деталей стоимость ремонта дисплея составляет половину от его текущей стоимости. Например, если вы уроните и треснете экран Galaxy S22 за 800 долларов, замена экрана обойдется вам примерно в 200 долларов. В отчете также говорится, что качество и производительность переработанных компонентов будут примерно такими же, как у новых деталей.

Благодаря низкой стоимости, которую обеспечивает программа переработанных деталей, ремонт устройства будет более привлекательным, чем покупка нового. Этот шаг также окажет хорошее влияние на окружающую среду, поскольку на свалки будет поступать меньше запасных частей и смартфонов.