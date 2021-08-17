Samsung подтвердила, что компания будет использовать искусственный интеллект (AI) для создания своих новых чипов, и добавила, что будет использовать новое программное обеспечение от Synopsys, ведущей компании по разработке программного обеспечения для проектирования микросхем.

Представитель Samsung подтвердил Wired, что компания использует программное обеспечение Synopsys AI для разработки своих чипов Exynos. Однако компания не подтвердила, запущены ли в производство микросхемы, разработанные на основе искусственного интеллекта, и в каких продуктах они могут появиться.

В то время как Samsung является одной из первых компаний, которые разрабатывают свои чипы с использованием искусственного интеллекта, другие компании, такие как Google и NVIDIA, говорили о разработке чипов с использованием ИИ. Инструмент от Synopsys под названием DSO.ai мог бы иметь больший охват, учитывая, что компания уже работает с десятками других компаний.

Пару месяцев назад исследователи Google описали использование ИИ для размещения компонентов на чипах Tensor, которые он использует для обучения и запуска программ ИИ в своих центрах обработки данных. Следующий смартфон Google, серия Pixel 6, будет оснащен специальным чипом производства Samsung.

Как уже отмечалось, разработкой микросхем на основе искусственного интеллекта занимаются не только Samsung и Google, но и другие компании, в том числе NVIDIA и IBM. Еще есть Cadence, конкурент Synopsys, который также разрабатывает инструменты искусственного интеллекта, чтобы помочь с составлением чертежей для новых чипов.

Текущий подход к искусственному интеллекту, используемый Synopsys и всеми другими компаниями, использует метод машинного обучения, называемый обучением с подкреплением, для разработки дизайна микросхемы. Он включает в себя обучение алгоритму выполнения задачи посредством вознаграждения или наказания.

Технология может автоматически рисовать основы дизайна, включая размещение компонентов и их соединение. Это достигается путем пробного моделирования в процессе моделирования и изучения того, какие из них дают наилучшие результаты.

Источник — Astera.