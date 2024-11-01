Samsung, Apple и Xiaomi лидеры рынка смартфонов по версии Canalys

Аналитическая компания Canalys опубликовала отчёт о состоянии рынка смартфонов за третий квартал 2024 года, в котором было отгружено 310 миллионов устройств — лучший результат с третьего квартала 2021 года. Почти все ключевые производители показали рост.

Лидером по отгрузкам стала Samsung с 57,5 миллиона смартфонов (19% от общего числа), хотя показатель снизился на 2% по сравнению с 2023 годом. На втором месте оказалась Apple с 54,5 миллиона устройств (18%), что на 9% больше, чем в прошлом году. Третье место заняла Xiaomi с 42,8 миллиона гаджетов (14%) и ростом на 3%.

OPPO заняла четвёртую позицию с 28,6 миллиона смартфонов (9%), увеличив продажи на 8%. Vivo замкнула пятёрку с 27,2 миллиона устройств (9%) и значительным ростом на 24%. Совместно OPPO и Vivo, входящие в BBK, обогнали Apple. Неясно, учитывались ли в статистике дочерние бренды OnePlus, realme и iQOO.

Эксперты прогнозируют оптимистичный 2025 год с увеличением продаж в США, Китае и Западной Европе, особенно в сегменте премиум-устройств с поддержкой ИИ. Vivo и Honor также активно развивают сегмент среднего ценового диапазона, что может способствовать росту продаж.