Samsung анонсирует свой первый QD-OLED-телевизор и сообщает цены на линейку 2022 года

Мы приближаемся к тому, чтобы все новые телевизоры, анонсированные на выставке CES, начали поступать к потребителям. Сегодня Samsung объявила, что официально принимает предварительные заказы на свою значительную линейку смартфонов 2022 года. И впервые компания делится полной информацией и ценами на свой долгожданный, полуанонсированный потребительский телевизор QD-OLED, который теперь официально называется S95B .

S95B — это набор 4K QD-OLED, который будет доступен в двух размерах: 55-дюймовая модель стоит 2399,99 долларов, а 65-дюймовая — 3499,99 долларов. (Amazon уже предлагает скидки на оба размера .) Это значительно более высокие цены, чем вы заплатили бы за стандартный LG OLED, но панель Samsung Display QD-OLED должна обеспечивать превосходную точность цветопередачи при высоких уровнях яркости, даже лучшие углы обзора, чем обычные. OLED и более широкая цветопередача. Sony также анонсировала свои собственные телевизоры с дисплеем Samsung QD-OLED.

Samsung OLED оснащен тем же процессором Neural Quantum 4K, что и другие флагманы 2022 года, тем же программным обеспечением Tizen и высококачественным звуком Q-Symphony с Dolby Atmos. Компания также упоминает «усилитель яркости OLED и отображение цветов восприятия для обеспечения более ярких и точных бликов и самых реалистичных, реалистичных цветов».