Samsung анонсирует новый 110-дюймовый Micro LED TV

Samsung Electronics только что представила новый продукт, ориентированный на бизнес и другие коммерческие предприятия. Это новый 110-дюймовый телевизор со светодиодной подсветкой, который был анонсирован сегодня (10 декабря 2020 года).

О массовом новом телевизоре было объявлено во время онлайн-мероприятия, которое компания провела с помощью системы вебинаров, которая представляет собой интерактивное решение для видеоконференций, которое используется для представления новых продуктов. Достигая своего наиболее примечательного аспекта, его дисплей оснащен технологией Micro LED, которая рекламируется как следующее поколение дисплеев. Это настоящий самосветящийся телевизор, в котором устранены такие структуры, как подсветка и цветные фильтры, за счет использования микро-светодиодов в микрометрах (㎛), а сам светодиод излучает свет и цвет.

Таким образом, в отличие от обычного телевизионного дисплея, только светодиодные панели Micro LED RGB могут излучать свет и цвет сами по себе. Это позволяет ощутить естественные цвета и улучшить просмотр. 110-дюймовый Micro LED TV похож на ранее выпущенный южнокорейским технологическим гигантом экран The Wall , который также был нацелен на бизнес и был одним из первых дисплеев компании, в которых использовался Micro LED. Примечательной особенностью телевизора является функция «Quad View (4Vue)», которая позволяет пользователям разделить 110-дюймовый дисплей на четыре 50-дюймовых экрана.